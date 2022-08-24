Для зараженных коронавирусом сделали отдельный вход в поликлиниках Петербурга

Для больных COVID-19 сделали отдельный вход в поликлиниках Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Из-за роста заражений коронавирусом в Санкт-Петербурге поликлиники города стали раздельно принимать пациентов. Теперь для зараженных COVID-19 в медучреждениях действует отдельный вход, всех просят надевать маски и проверять температуру тела. Об этом 24 августа 2022 года рассказала начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Лариса Соловьева.

- В поликлиниках строгое разделение пациентов. ОРВИ, грипп, коронавирус - отдельные подразделения. Для них есть отдельный вход, обязательная термометрия и ношение масок, - рассказала Соловьева.

В специальных фильтр-боксах пациентов осматривает врач, делают экспресс-тест или ПЦР-тест на коронавирус, выписывают больничный и выдают лекартсва.