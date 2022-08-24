Снесенное здание с башней «Ленэкспо» восстановят в Петербурге

Башню со шпилем в «Ленэкспо», которую ранее снесли, восстановят Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге собираются восстановить здание с башней выставочного комплекса "Ленэкспо", которое было снесено в марте 2022 года. Сталинская постройка стояла на Наличной улице рядом со Средним проспектом Васильевского острова. Об этом 24 августа 2022 года сообщает "Деловой Петербург".

- Новое здание будет будет напоминать свой прототип работы архитектора Бурышкина, - пишет издание.

По проекту здание построят на набережной Финского залива на юго-западе острова. Но по другому плану его хотят возвести конце бульвара также на берегу залива, но на северном участке.

Сейчас уже подготовлен проект нового здания, который представят Градостроительному совету.

Что касается остального "Ленэкспо", то там продолжается снос. Известно, что на месте комплекса планируют построить гостиницу и бизнес-центр.