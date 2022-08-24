«Киа» протаранила машину ГИБДД на перекрестке Невского и Садовой

Машина полиции попала в ДТП в самом центре Петербурга. Фото: vk.com/spb_today

Служебный автомобиль ГИБДД попал в аварию в самом центре Петербурга. На перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы в патрульную «Тойоту» врезалась красная «Киа». Удар был не слишком сильным, но у «Тойоты» погнуло заднюю подвеску, а у «Киа» разбита вся «морда». Зато прибытия инспекторов на место ДТП ждать не пришлось вообще.

- «Киа» и автомобиль полиции столкнулись на пересечении Невского проспекта и Садовой улицы. Виновных установят сотрудники полиции, - иронично сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» ВКонтакте очевидцы происшествия.

По предварительным данным, служебная «Тойота» ехала по Садовой улицы в сторону Марсова поля, когда справа с Невского проспекта в нее влетела красная легковушка. Какой кому горел в этот момент светофор, и были ли на полицейской машине включены проблесковые маячки с сиреной, установят дознаватели Госавтоинспекции.