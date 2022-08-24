Противоаварийные работы начнутся на сгоревшей «Невской мануфактуре»

Для первых противоаварийных работ на "Невской мануфактуре" разработан проект. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Противоаварийные работы вскоре начнутся в исторических корпусах фабрики «Невская мануфактура», уничтоженных огнем весной 2021 года. Тогда сильнейший пожар тушили несколько дней, а от зданий дореволюционной постройки остались одни кирпичные стены - все деревянные перекрытия сгорели. Власти города потребовали объект восстановить. С того момента по заказу собственников разрабатывался проект противоаварийных работ.

- На сегодняшний день проведено обследование технического состояния всех сохранившихся конструкций «Невской мануфактуры». Разработана рабочая документация по первоочередным противоаварийным и консервационным мероприятиям, - пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на подрядчика работ.

На данный момент Комитет по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга выдал задание на работы по сохранению дымовой трубы главного производственного корпуса, а также разрешение на проведение изыскательских работ.

Учитывая сложность и объем работ, сроки восстановления «Невской мануфактуры» пока точно не определены.