Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 августа 2022 12:35

Противоаварийные работы начнутся на сгоревшей «Невской мануфактуре»

Обследование здания проведено, разработан план будущих действий
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Для первых противоаварийных работ на "Невской мануфактуре" разработан проект.

Для первых противоаварийных работ на "Невской мануфактуре" разработан проект.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Противоаварийные работы вскоре начнутся в исторических корпусах фабрики «Невская мануфактура», уничтоженных огнем весной 2021 года. Тогда сильнейший пожар тушили несколько дней, а от зданий дореволюционной постройки остались одни кирпичные стены - все деревянные перекрытия сгорели. Власти города потребовали объект восстановить. С того момента по заказу собственников разрабатывался проект противоаварийных работ.

- На сегодняшний день проведено обследование технического состояния всех сохранившихся конструкций «Невской мануфактуры». Разработана рабочая документация по первоочередным противоаварийным и консервационным мероприятиям, - пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на подрядчика работ.

На данный момент Комитет по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга выдал задание на работы по сохранению дымовой трубы главного производственного корпуса, а также разрешение на проведение изыскательских работ.

Учитывая сложность и объем работ, сроки восстановления «Невской мануфактуры» пока точно не определены.