Первый передвижной пункт вакцинации от гриппа начнет работать в Петербурге с 26 августа

Передвижной пункт вакцинации от гриппа откроется у метро "Проспект Просвещения" с 26 августа
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
В Санкт-Петербурге началась кампания по вакцинации населения от гриппа. С 26 августа 2022 года у метро «Проспект Просвещения» начнет работать первый передвижной пункт вакцинации, где прививку может поставить любой житель города. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению.
- В эту пятницу начинает работу у метро «Проспект Просвещения» первый передвижной пункт вакцинации от гриппа. Вакцинацию будет проводить городская поликлиника №99, - сообщили в комитете.
По какому графику будет работать пункт вакцинации, в комитете пока не уточнили.
В этом году в Петербурге запланировано привить от гриппа более 3,2 миллионов человек, в том числе 510 тысяч детей. Это порядка 60 процентов от населения города.
Бесплатно привиться может любой гражданин при предъявлении паспорта независимо от прописки.