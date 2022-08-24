Первый передвижной пункт вакцинации от гриппа начнет работать в Петербурге с 26 августа

Передвижной пункт вакцинации от гриппа откроется у метро "Проспект Просвещения" с 26 августа Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге началась кампания по вакцинации населения от гриппа. С 26 августа 2022 года у метро «Проспект Просвещения» начнет работать первый передвижной пункт вакцинации, где прививку может поставить любой житель города. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению.

- В эту пятницу начинает работу у метро «Проспект Просвещения» первый передвижной пункт вакцинации от гриппа. Вакцинацию будет проводить городская поликлиника №99, - сообщили в комитете.

По какому графику будет работать пункт вакцинации, в комитете пока не уточнили.

В этом году в Петербурге запланировано привить от гриппа более 3,2 миллионов человек, в том числе 510 тысяч детей. Это порядка 60 процентов от населения города.

Бесплатно привиться может любой гражданин при предъявлении паспорта независимо от прописки.