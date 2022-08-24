Военный из Петербурга погиб на Украине

В Петербурге похоронили рядового, погибшего ан Украине. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Рядовой вооруженных сил России из Петербурга погиб на Украине. О смерти Александра Герасимова сообщает пресс-служба городской администрации. А губернатор Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким военнослужащего.

- Мужественный и сильный человек, вместе с боевыми товарищами Александр Владимирович защищал мир на Донбассе, отстаивал национальные интересы нашей страны. Он до конца был верен присяге, - говорится в тексте соболезнования.

Похороны рядового, погибшего в ходе специальной военной операции, прошли в Петербурге 24 августа.

Напомним, что 18 августа стало известно о гибели двух военных из Ленобласти, служивших на Донбассе.