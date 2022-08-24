Пиццерию с магазином снесли на юге Петербурга

На улице Пионерстроя снесли пиццерию. Фото: ККИ СПб

Здание пиццерии и магазина снесли на улице Пионерстроя. Утром в среду сюда приехали сотрудники Комитета по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга и рабочие. Причиной стал демонтаж нелегальной постройки, занимавшей 130 квадратных метров городской земли.

- Ранее в отношении земельного участка, на котором установлен торговый объект, между городом и индивидуальным предпринимателем был заключен договор аренды. В 2020 году договор был расторгнут, - сообщает пресс-служба ККИ.

Владелец павильона пытался в судах оспорить расторжение договора, но все решения были не в его пользу. Сносить пиццерию и магазин своими силами мужчина не стал, поэтому после нескольких предупреждений это сделали рабочие ККИ.

Теперь с предпринимателя возьмут деньги за демонтаж и вдобавок выпишут штраф.