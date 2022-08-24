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Происшествия24 августа 2022 13:41

Мужчина украл четыре синтезатора из коммуналки в Петербурге

Виновного отправили на исправительные работы
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Суд Петербурга отправил на исправительные работы вора синтезаторов

Суд Петербурга отправил на исправительные работы вора синтезаторов

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина пробрался в одну из коммунальных квартир в Петроградском районе и похитил оттуда четыре синтезатора. Свою добычу он продал через интернет. Однако правосудие его все же настигло. Об этом 24 августа 2022 года рассказали в прокуратуре города.

- Суд установил, что мужчина, находясь в коммунальной квартире в дома № 29 по Каменноостровскому проспекту, похитил четыре синтезатора и микшерный пульт, которые музыкант оставил там на хранение, - рассказали в ведомстве.

Далее мужчина опубликовал объявления о продаже музыкальных инструментов в интернете и быстренько все продал. Ущерб владельцу синтезаторов составил более 155 тысяч рублей.

Однако вора все же нашли и задержали. Суд назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год 6 месяцев с удержанием в доход государства 10% из заработной платы ежемесячно.