Мужчина украл четыре синтезатора из коммуналки в Петербурге

Суд Петербурга отправил на исправительные работы вора синтезаторов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина пробрался в одну из коммунальных квартир в Петроградском районе и похитил оттуда четыре синтезатора. Свою добычу он продал через интернет. Однако правосудие его все же настигло. Об этом 24 августа 2022 года рассказали в прокуратуре города.

- Суд установил, что мужчина, находясь в коммунальной квартире в дома № 29 по Каменноостровскому проспекту, похитил четыре синтезатора и микшерный пульт, которые музыкант оставил там на хранение, - рассказали в ведомстве.

Далее мужчина опубликовал объявления о продаже музыкальных инструментов в интернете и быстренько все продал. Ущерб владельцу синтезаторов составил более 155 тысяч рублей.

Однако вора все же нашли и задержали. Суд назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год 6 месяцев с удержанием в доход государства 10% из заработной платы ежемесячно.