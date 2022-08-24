Суд арестовал третьего педофила, снимавшего порно с 7-летним мальчиком в Петербурге

Суд арестовал третьего фигуранта дела о съемках порно с ребенком. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Московский районный суд арестовал третьего фигуранта по делу о съемках порно с 7-летним мальчиком в Петербурге. В отличие от первых двух подозреваемых, один из которых вину полностью отрицал, а второй признал частично, третий обвиняемый во всем сознался и вину признал полностью.

- 23 августа подозреваемый был задержан и в этот же день ему предъявлено обвинение. Вину признал в полном объеме. Процесс проходил в закрытом режиме, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, что речь идет о событиях 2014 года, когда трое мужчин 1966, 1967 и 1978 годов рождения, один из которых на тот момент работал в органах опеки, в квартире на Бассейной улице и в загородном доме снимали порно фото и видео с 7-летним мальчиком. Затем записи продавались через Интернет.

22 августа подозреваемые были задержаны в Петербурге, Ленобласти и Москве.