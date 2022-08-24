Видео момента аварии с участием машины ГИБДД на Невском проспекте сняли камеры наблюдения

"Киа" и полицейская" Тойота" столкнулись на перекрестке Невского и Садовой. Фото: vk.com/spb_today

Камеры наружного наблюдения, установленные на Невском проспекте, засняли момент аварии с участием машины ГИБДД, которую на перекрестке с Садовой улицей протаранила красная «Киа Рио».

На кадрах съемки видно, что полицейская «Тойота» ухала по Садовой улице в сторону Марсова поля на красный свет, но с включенными проблесковыми маячками. А вот была ли вместе с мигалкой включена и сирена, неизвестно - видео без звука. От этого зависит степень вины водителя красной «Киа», который ехал на зеленый и из-за стоявших на встреной полосе машин не видел выехавшую слева «Тойоту».

Если сирена была, то водитель «Киа» виноват. А если нет, то тут претензии могут быть к инспектору на «Тойоте».

Сейчас разбором полетов занимаются дознаватели ГИБДД. По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.