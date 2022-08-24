Похороны погибшего на Украине рядового Александра Герасимова прошли в Петербурге

В Петербурге похоронили погибшего на Украине военнослужащего.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Петербурге простились с рядовым Александром Герасимовым, погибшим в ходе военной спецоперации на Украине. Похороны военнослужащего прошли 24 августа. О смерти петербуржца сообщает пресс-служба Смольного.
- Мужественный и сильный человек защищал мир на Донбассе, - говорится в соболезновании губернатора Петербурга Александра Беглова в адрес родных и близких погибшего военного.
Глава города отметил, что Александр Герасимов был до конца верен присяге исполняя долг вместе с боевыми товарищами.
- Такие люди, как Александр Владимирович – гордость, честь и слава России, - подчеркнул губернатор.