Суд арестовал мужчину, выстрелившему в лицо 9-летнему ребенку в Петербурге

Стрелявший в ребенка разбойник отправлен под арест. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Красногвардейский райсуд Петербурга отправил под арест 34-летнего мужчину, которого обвиняют в разбое в отношении 9-летнего ребенка. Около шести часов вечера 21 августа во дворе дома на улице Стасовой он напал на мальчика, потребовав отдать ему телефон. А затем выстрелил в лицо ребенку из газового пистолета. В результате мальчик получил ожог глаз.

- Применяя насилие, произвел выстрел из используемого им в качестве оружия предмета, распылив в лицо потерпевшему неустановленное вещество, чем причинил физическую боль и химический ожог глаз 1 и 2 степени, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

На следующий день подозреваемого задержали на проспекте Энергетиков. Нападавшим оказался безработный 34-летний петербуржец. Вину он признал. За разбой с применением оружия ему может грозить до десяти лет лишения свободы.