Все 24 пляжа Петербурга закрыты для купания из-за грязной воды

Купаться в Петербурге нельзя. Фото: Петр КИБЕР

Ни один пляж Петербурга не разрешен для купания по качеству воды. Все 24 официально утвержденных места для пляжного отдыха не проходят по нормативным бактериологическим показателям. Заходить в воду попросту опасно для здоровья.

- На 24 августа отобрано 792 пробы воды водных объектов на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Согласно результатам мониторинга все водные акватории не соответствуют требованиям санитарного законодательства, - сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Эксперты ведомства крайне не рекомендуют горожанам купаться в такой воде. При случайном попадании внутрь почти гарантирована кишечная инфекция с последующим расстройством желудка.

А цветущие на Финском заливе сине-зеленые кроме того способны взывать раздражение на коже.