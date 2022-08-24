МЧС предупреждает о грозах и 30-градусной жаре в Ленобласти перед выходными

Перед выходными погода подпортится, но потом снова станет хорошей.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Грозы, дожди и 30-градусная дара накроют Ленинградскую область в два ближайших дня. Об этом жителей 47 региона предупреждает местное управление МЧС России. Прогноз обещает также и усиление ветра.
- 25 августа местами ожидается повышение температуры воздуха до +30 градусов. 25-26 августа местами грозы, при грозе порывистый ветер, - сообщает пресс-служба МЧС.
Если точнее, то в четверг в области ожидается облачная погода. Ночью небольшие дожди ожидаются в западных районах, днем - по всей территории. Ветер северо-западный умеренный. Ночью термометры покажут +14...+19, днем +21...+26, в восточный районах до +30.
В пятницу погода похожая, но чуть прохладнее. Ночью местами температура упадет до +8 градусов, а днем будет до +26.
Суббота снова без осадков, солнечно и +24...+29 на градуснике.