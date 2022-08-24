Петербург побил второй температурный рекорд за сутки

Петербуржцы наслаждаются последними деньками лета. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург продолжает бить температурные рекорды. Причем делает это с периодичностью в несколько часов. Так, 24 августа суточной достижение по максимальному прогреву воздуха было перекрыто дважды. В полдень контрольные термометры показали +27,6 градуса, а к вечеру столбик поднялся почти до +31.Таким образом был двараза побит реборд, установленный в далеком 1939 году (+27,5).

- У 18 часам температура воздуха в Северной столице достигла +30,9 градуса, что делает этот день самым теплым в августе! - сообщает в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.

Более того, нынешний четверг стал третьим по уровню тепла за все лето 2022 года. Жарче было только 1 и 2 июля.

Но новых рекордов в ближайшее время ждать не стоит. Уже завтра температура в городе на Неве заметно упадет. Днем синоптики обещают не выше +22 и грозы.