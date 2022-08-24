Эконадзор нагрянул с проверкой в палеопарк в Путиловском карьере

Эконадзор посетил палеопарк в Ленобласти ради профилактики. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Комитет экологического надзора Ленобласти посетил недавно открывшийся в Ленобласти палеонтологический парк. Однако, как пишет online47.ru, визит был исключительно профилактический. Каких-либо нарушений в карьере не нашли. Инспекторы интересовались тем, как организована работа парка, в том числе как сотрудники собирают минералы, окаменелости и другие редкие материалы.

- Руководству палеопарка дали рекомендации по устранению возможных нарушений, чтобы работать на действующем карьере только в рамках закона, - уточнили в издании.

Добавим, что первый в России палеонтологический парк открылся на месте, которое более 470 миллионов лет назад было дном большого тропического моря. Поэтому в камнях посетители не без труда находят окаменелые останки первых обитателей Земли: трилобитов, иглокожих и головоногих. Журналистка «КП-Петербург» на себе испытала, легко ли отыскать в парке реликвии, и узнала, много ли людей готовы отдать три тысячи рублей за вход.