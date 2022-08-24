Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия24 августа 2022 18:06

Четверо мигрантов похитили человека в Ленобласти

От него требовали платить дань
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Задержаны четверо похитителей жителя Ленобласти.

Задержаны четверо похитителей жителя Ленобласти.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области задержали четверых молодых мигрантов, которые в середине июля похитили в Гатчине мужчину, вывезли в Петербург и там вымогали деньги. От жертвы требовали заплатить 300 тысяч сразу и по 50 тысяч каждый последующий месяц. Все произошло 18 июля. Машину 26-летнего потерпевшего заблокировали автомобилем злоумышленников, после чего похищенного отвезли в кафе, где продолжили «прессовать».

- Достигнув своей цели в виде обещания платить, потерпевшего отпустили для сбора суммы, - сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Ленобласти.

Тогда было возбуждено уголовное дело о похищении человека, а 24 августа полиция задержала четверых подозреваемых. Всем мигрантам от 31 до 36 лет. Никто из них официально не работает.

Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемых до рассмотрения дела в суде по существу.