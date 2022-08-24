5-летний мальчик потерялся во время семейной прогулки на самокатах в Пушкине

Сотрудники Росгвардии нашли потерявшегося ребенка в Пушкине. фото: ГУ Росгвардии по СПб

5-летний мальчик на самокате потерялся в Пушкине. Днем 24 августа семья выехала на семейную прогулку, но взрослые ехали слишком быстрое и малыш сильно отстал. А потом не смог найти папу с мамой. Те заметили пропажу и бросились на поиски, но успеха они не принесли.

- Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии смогли отыскать ребенка в одном из парков, где он одиноко сидел на скамейке, - сообщает пресс-служба петербургского управления ведомства.

Малыша вместе с самокатом посадили в служебную машину и отвезли к распереживавшейся маме.

В будущем коллективные прогулки на самокатах в этой семье наверняка будут более аккуратными.