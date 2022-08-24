В Агалатово упавшего в вентшахту кота спасли через дыру в два спичечных коробка

Кота спасли сквозь дыру в два спичечных коробка. Фото: vk.com/koshkispas

Пушистого кота спасти из вентиляционной шахты в Агалатово. Мурчащий питомец упал с высоты четвертого этажа и залег в где-то в районе подвала. На место происшествия были вызваны специалисты отряда «Кошкиспас». Чтобы вызволить несчастное животное, пришлось пробивать дыру в стене. Но очень небольшую, чтобы не портить квартиру на первом этаже, хозяин которой дал добро на проведение операции.

- На вызов мы приехали около 15:00. А в ноль часов ноль минут кошка пролезла сквозь отверстие размером всего в два спичечных коробка, - рассказывают сами спасатели.

По счастью, за время спасения котик не погиб и оказался полностью здоров, когда его передавали в руки местных жителей. А сами волонтеры устало отправились домой, отсыпаться перед новым днем и новыми вызовами.