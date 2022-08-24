Пропавшую худенькую 20-летнюю девушку двое суток ищут в Ленобласти

Полиция ищет пропавшую 20-летнюю девушку из Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция и волонтеры ищут 20-летнюю жительницу Кировского района Ленобласти. 22 августа девушка ушла из дома в поселке Назия и с тех пор назад не вернулась. Родные обратились в правоохранительные органы и к поисковикам отряда «Лиза Алерт».

- Пропала девушка 2022 года рождения. Приметы: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы темные, глаза карие, - говорится в ориентировке в соцсетях поискового отряда.

Предположительно известно, что пропавшая девушка была одета в белое платье. С собой у нее была черная сумочка.

Всем, кто может помочь в поисках или знает полезную для розыска информацию, просят звонить на горячую линию отряда «Лиза Алерт» 8 (800) 700-54-52 или на экстренный номер 112.