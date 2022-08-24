Грозы с дождями и похолодание придут в Петербурге перед выходными

Гроза, дождь и снова жара - прогноз на три дня от гидрометцентра. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Грозы и дожди идут на Петербург. Но в отличие от давней традиции, погода испортится не в выходные, а перед ними. С другой стороны, похолодание после рекордной 30-градусной жары для многих горожан принесет облегчение. Температура в ближайшие сутки упадет почти на десять пунктов.

- 25 августа утром и днем кратковременные дожди. Местами гроза. Ветер южный, переходящий к северо-западному умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +16...+18, днем +21...+23 градуса, - сообщает городской гидрометцентр.

Давление меняться не будет и составит 767 мм ртутного столба, что выше нормы.

В пятницу, 26 августа, гроз уже не обещают. Но днем местами пройдет кратковременный дождь. Температурный фон и давление будут как в четверг.

Зато в субботу вернется и солнце и тепло - до +27 градусов. Осадков тоже не будет.