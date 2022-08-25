Дождь и прохладная погода ждут Петербург 25 августа

Дожди и грозы накроют Петербург 25 августа Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жара неожиданно и резко спала в Санкт-Петербурге. Если еще днем ранее был побит очередной температурный рекорд тепла, то уже 25 августа 2022 года жителей Северной столицы ждет прохлада, дожди и грозы. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня метеорологические условия в Северной столице будет формировать холодный атмосферный фронт, смещающийся с запада на восток. При облачной с прояснениями погоде пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, - рассказал синоптик.

Днем в Петербурге всего около 22-24 градусов, по Ленинградской области разброс от 20 до 25 градусов. Ветер ожидается северо-западный 4-9 метров в секунду, но при грозах порывистый.

В пятницу также будет не жарко и небольшие дожди. Зато в выходные температура воздуха вернется обратно под 30 градусов.