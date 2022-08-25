Лось влетел в лобовое стекло машины под Петербургом

Момент ДТП с лосем в Ленобласти попал на видео Фото: принтскрин видео.

В Ленинградской области живет немало диких животных. Поэтому автомобилистам постоянно напоминают о том, что нужно быть осторожными на загородных дорогах, особенно в темное время суток, так как животные нередко выбегают на проезжую часть. Так, очередная авария произошла в области. Лось буквально влетел в лобовое стекло машины. Момент попал на видео с видеорегистратора. Кадры были опубликованы в социальной сети 24 августа 2022 года.

- Капец у людей нервы железные, - поразились пользователи соцсетей.

На кадрах видно, как лось неожиданно выскакивает на дорогу и прилетает прямиком в лобовое стекло. Люди, которые в этот момент находились в машине даже не закричали, а растерянно начали спрашивать, что случилось.

Судя по кадрам, в машине никто не пострадал. А что произошло с лосем после такого удара, не уточняется.