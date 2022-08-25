Полиция задержала мужчину за ограбление 83-летнего военного пенсионера в Петербурге

Мужчина ограбил 83-летнего пенсионера в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, ограбившего 83-летнего военного пенсионера. Грабитель напал на подполковника в отставке в парадной дома 26, корпус 1, по улице Ярослава Гашека, когда дедушка возвращался домой. Об этом 25 августа 2022 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Мужчина зашел за пенсионером в парадную, толкнул его, выхватил из кармана брюк кошелек, в котором было 5,3 тысяч рублей, и сбежал, - рассказали в полиции.

Примет грабителя пенсионер не запомнил, зато преступник попал на видео камер наблюдения. Поэтому личность подозреваемого была быстро установлена.

24 августа в парке рядом со станцией метро "Дунайская" полицейские задержали 39-летнего местного жителя, который признался в содеянном. Со слов мужчины, он приметил пенсионера еще в магазине и заметил, как тот убрал кошелек в брюки.

Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи.