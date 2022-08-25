Пожар в двух квартирах произошел в Петербурге в ночь на 25 августа

Две квартиры загорелись в Петербурге в ночь на 25 августа Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В ночь на 25 августа 2022 года в Санкт-Петербурге произошло два пожара в жилых домах. Одно возгорание случилось в Приморском районе, второй во Фрунзенском. Причем, с разницей в несколько минут. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- В 1:34 часов поступило сообщение о возгорании в трехкомнатной квартире в дома 11/1 по Аэродромной улице. В комнате площадью в 15 квадратных метров обгорела обстановка на 4 "квадратах", - рассказали спасатели.

На тушение пожара у спасателей ушел час. Никто не пострадал.

Второй пожар начался в 1:49 часов в доме 60 по проспекту Славы. В однокомнатной квартире выгорела кухня в 7 квадратных метров. Пожарным также потребовалось около часа, чтобы справиться в огнем. Сведения о пострадавших не поступали.