Старинный витраж, пропавший из дома в Петербурге, нашли на помойке

На помойке обнаружили старинный витраж, пропавший несколько лет назад из дома на Тележной улице в Петербурге / Фото: ВООПИК

В Санкт-Петербурге неожиданно нашли старинный витраж, пропавший 11 лет назад из дома 13 на Тележной улице. Расписное стекло исчезло в 2011 году, скорее всего в момент, когда его демонтировали для смены деревянных окон на стеклопакеты. Но спустя годы его нашли в помойке на Петроградской стороне. Об этом 24 августа 2022 года рассказали в ВООПИК Северной столицы.

- Выброшенный витраж в несколько измененном виде находят друзья дамы, которая сначала думала его продать, а затем решила подарить нашему музею, - рассказали в пресс-службе.

Вскоре витраж отправят на реставрацию / Фото: ВООПИК

Состояние витража сейчас оставляет желать лучшего. Есть битые стекла, некоторые переплеты еле держатся. Сейчас витраж отправят на реставрацию, а после примут решение, что с ним делать.

- Конечно, идеальный вариант — вернуть витраж на его законное место. Но надо это сделать так, чтобы больше история с исчезновением не повторилась. Примеры удачные в городе есть, так что будем думать.