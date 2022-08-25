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Общество25 августа 2022 6:27

Старинный витраж, пропавший из дома в Петербурге, нашли на помойке

Витраж из дома на Тележной улице был утерян 11 лет назад
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
На помойке обнаружили старинный витраж, пропавший несколько лет назад из дома на Тележной улице в Петербурге / Фото: ВООПИК

На помойке обнаружили старинный витраж, пропавший несколько лет назад из дома на Тележной улице в Петербурге / Фото: ВООПИК

В Санкт-Петербурге неожиданно нашли старинный витраж, пропавший 11 лет назад из дома 13 на Тележной улице. Расписное стекло исчезло в 2011 году, скорее всего в момент, когда его демонтировали для смены деревянных окон на стеклопакеты. Но спустя годы его нашли в помойке на Петроградской стороне. Об этом 24 августа 2022 года рассказали в ВООПИК Северной столицы.

- Выброшенный витраж в несколько измененном виде находят друзья дамы, которая сначала думала его продать, а затем решила подарить нашему музею, - рассказали в пресс-службе.

Вскоре витраж отправят на реставрацию / Фото: ВООПИК

Вскоре витраж отправят на реставрацию / Фото: ВООПИК

Состояние витража сейчас оставляет желать лучшего. Есть битые стекла, некоторые переплеты еле держатся. Сейчас витраж отправят на реставрацию, а после примут решение, что с ним делать.

- Конечно, идеальный вариант — вернуть витраж на его законное место. Но надо это сделать так, чтобы больше история с исчезновением не повторилась. Примеры удачные в городе есть, так что будем думать.