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Происшествия25 августа 2022 6:35

Золото на 2 млн рублей украли у стоматолога в Петербурге

Доктор подозревает в краже грузчиков, занимавшихся его переездом
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
У петербургского стоматолога украли золотые украшения на 2 миллиона рублей

У петербургского стоматолога украли золотые украшения на 2 миллиона рублей

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге у стоматолога украли шкатулку с золотом на 2 миллиона рублей. Кража произошла в поселке Шушары в Пушкинском районе города. 27-летний врач-стоматолог обратился в полицию 24 августа 2022 года и даже назвал людей, на которых у него пало подозрение. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Доктор рассказал, что шкатулка с золотыми украшениями на сумму в более 2 миллионов рублей пропала из его спальни на Новгородском проспекте, - рассказал источник.

Мужчина отметил, что подозревает в краже грузчиков, которые помогали ему перевозить мебель из Шушар в Ленинградскую область.

По факту кражи драгоценностей было возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи проводят проверку.