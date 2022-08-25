Полиция разыскивает людей, развративших 12-летнюю девочку в Петербурге

Полиция ищет любовников 13-летней петербурженки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции разыскивают людей, которые развратили ребенка. 24 августа 2022 года в медицинский центр для подростков обратилась 13-летняя девочка. Во время осмотра было установлено, что подросток в таком раннем возрасте уже ведет половую жизнь. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- В медицинском центре девочка призналась, что уже с 12 лет ведет взрослую половую жизнь. Однако имена своих партнеров называть отказалась, - рассказал источник.

Сотрудники медицинского центра передали полученную информацию в управление МВД. Полицейские отправились на проверку по адресу проживания девочки. Однако дверь им никто так и не открыл. На звонки родители тоже не ответили. Проводится проверка.