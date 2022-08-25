Медицинское оборудование на 376 млн рублей закупят для больниц и поликлиник Петербурга

Петербург закупил медицинское оборудование для больниц и поликлиник города Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В поликлиниках и больницах Санкт-Петербурга в 2022 году появится новое медицинское оборудование. Город выделил более 376 миллионов рублей на различные аппараты для диагностики и лечения пациентов. Об этом рассказали 25 августа в Смольном.

- Мы закупаем новейшее оборудование и обновляем материально-техническую базу больниц и поликлиник, потому что здоровье жителей – один из важнейших приоритетов городского правительства, - отметил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Так, уже были закуплены эндовидеоскопический комплекс для гинекологических операций, а также видеобронхоскоп. В больницу №15 поступил рентгенодиагностический комплекс. Для больницы №40 Курортного района купили два новых операционных стола, а в онкологический диспансер УЗИ и другую аппаратуру.

Всего в этом году в петербургские поликлиники поступил почти 1 тысяча единиц нового оборудования.