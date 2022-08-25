Внедорожник влетел в стекло веранды кафе на Университетской набережной в Петербурге

Внедорожник влетел в стекло веранды кафе на ВО в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

На Васильевском острове в Санкт-Петербурге внедорожник влетел прямиком в стекло веранды кафе. Авария произошла около 8-9 часов утра 25 августа 2022 года на Университетской набережной. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- Утром кто-то решил позавтракать на Университетской набережной на Васильевском острове, - рассказали свидетели.

Как именно произошла авария, очевидцы не уточняют. Вполне возможно, что водитель внедорожника гонял по утренним и мокрым после грозы дорогам, и в какой-то момент его сильно занесло.

- Ты не ты, когда голоден, - пошутили пользователи социальной сети.

На место уже прибыли сотрудники дорожной полиции, чтобы разобраться в сложившейся аварии. В порядке ли водитель авто, не уточняется.