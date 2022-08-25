Собрать девочку в первый класс в Петербурге в 2022 году выйдет дороже на 5 тысяч рублей, чем мальчика

Цены на учебные товары за год подскочили на 20%. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Собрать девочку в первый класс в Петербурге дороже, чем мальчика. В Петросстат посчитал, сколько придется потратиться родителем будущих школьников в 2022 году. По данным, начальника отдела статистики цен и товарных рынков Петростата Ольги Прийм, цены на учебные товары за год подскочили на 20%.

- В статистике не учитывались цветы, электронные товары. Мы смотрели цены на одежду и канцелярию. Школьные товары для девочек при этом дорожают медленнее, чем для мальчиков. Самым дорогим предметом остается рюкзак, цена выросла за год на 10%, - сказала Ольга Прайм.

Собрать первоклассника в прошлом году выходило 21 130 рублей, теперь 25 800, общая стоимость увеличилась на 22,2%. Девичий школьный набор вместе с одеждой на 17,8%, с 25 858 до 30 455 рублей.

У мальчиков из всей совокупности предметов для школы больше всего подорожали брюки, их цена увеличилась с 1440 до 1869 рублей, у девочек — платье, его стоимость выросла с 1659 до 1967 рублей.