Суд запретил снос исторического Дома Салтыковой в Петербурге

Суд запретил снос Дома Салтыковой в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Битва за исторический Дом Салтыковой на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге завершилась. В четверг, 25 августа 2022 года, Куйбышевский районный суд запретил снос здания, за которое столько боролись градозащитники и простые петербуржцы. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

- Суд запретил ООО "Северная Земельная Компания" и иным юридическим и/или физическим лицам совершать любые действия по сносу зданий, - сообщили в суде.

Также был подан коллективный иск с требованием признать разрешение на снос здания, которое выдало КГИОП, незаконным.

Напомним, что горожане били тревогу из-за сноса исторического здания и даже обратились к главе следственного комитета России Александру Бастрыкину. Тот поручил провести проверку, а после возбудить дело из-за незаконного сноса дома.