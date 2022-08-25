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Общество25 августа 2022 9:56

Новый цех по производству хлеба запустили в Петербурге

Каждый месяц он будет выпускать более 1,5 тысяч тонн чиабатт и багета
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В Петербурге запущен новый цех по производству хлеба

В Петербурге запущен новый цех по производству хлеба

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге запустили новый цех по производству хлеба. Предприятие расположилось на Политехнической улице в Калининском районе. Подготовка цеха к работе стоила более 400 миллионов рублей. Об этом сообщили в Смольном.

- Вся продукция нового цеха будет производиться из ингредиентов из России и дружественных стран. Запуск новых производств, особенно в такой социально значимой сфере, как выпечка хлеба - важное событие для города, - отметил губернатор города Александр Беглов.

На новом производстве будут выпекать хлеб с хрустящей корочкой: чиабатту, багеты и круглый хлеб. Более 1,5 тысяч тонн каждый месяц. Хруст создается за счет того, что хлеб выпекают практически до готовности, после чего подвергают шоковой заморозке.

Изделия планируют поставлять в гипермаркеты, кофейни и пекарни.