Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия25 августа 2022 10:11

Неадекватный парень порезал лицо прохожей девочке в Петергофе

Мужчина шатался по улице и размахивал ножом
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Парень порезал ножом лицо прохожей девочке в Петергофе / Фото: Росгвардия

Парень порезал ножом лицо прохожей девочке в Петергофе / Фото: Росгвардия

Неадекватный парень с ножом пугал прохожих в Петергофе и порезал лицо девочке. Невменяемого парня, шатающегося из стороны в сторону, заметили вечером 24 августа 2022 года на Разводной улице. Сначала он просто ходил кругами, а потом достал из сумки нож и стал им размахивать, пугая прохожих. Об этом рассказали в Росгвардии.

- Некий гражданин в явно неадекватном состоянии стал приставать к прохожим и, размахивая ножом, задел лезвием по лицу 13-летнюю девочку, - рассказали в ведомстве.

После парень попытался устроить драку с двумя другими молодыми людьми, которые наблюдали за происходящим. Однако он упал на землю и долго не мог подняться.

Утихомирить буйного и опасного парня решили прохожие, один из которых оказался бывшим сотрудником вневедомственной охраны. Он позвонил в полицию и вместе с другими прохожими задержал парня до приезда патруля.

Пострадавшему ребенку была вызвана скорая помощь.