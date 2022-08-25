Неадекватный парень порезал лицо прохожей девочке в Петергофе

Парень порезал ножом лицо прохожей девочке в Петергофе / Фото: Росгвардия

Неадекватный парень с ножом пугал прохожих в Петергофе и порезал лицо девочке. Невменяемого парня, шатающегося из стороны в сторону, заметили вечером 24 августа 2022 года на Разводной улице. Сначала он просто ходил кругами, а потом достал из сумки нож и стал им размахивать, пугая прохожих. Об этом рассказали в Росгвардии.

- Некий гражданин в явно неадекватном состоянии стал приставать к прохожим и, размахивая ножом, задел лезвием по лицу 13-летнюю девочку, - рассказали в ведомстве.

После парень попытался устроить драку с двумя другими молодыми людьми, которые наблюдали за происходящим. Однако он упал на землю и долго не мог подняться.

Утихомирить буйного и опасного парня решили прохожие, один из которых оказался бывшим сотрудником вневедомственной охраны. Он позвонил в полицию и вместе с другими прохожими задержал парня до приезда патруля.

Пострадавшему ребенку была вызвана скорая помощь.