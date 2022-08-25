Уголовное дело возбудили после нападения с ножом на 13-летнюю девочку в Петергофе

Уголовное дело возбудили на парня, порезавшего ножом 13-летнюю девочку в Петергофе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге оперативно возбудили уголовное дело после нападения на девочку в Петергофе. Вечером 24 августа 2022 года неадекватный мужчина приставал к людям возле одного из домов на улице Разводной. В какой-то момент он достал нож и порезал лицо 13-летней девочке, которая просто проходила мимо.

- Школьница была доставлена в детскую больницу, где ей оказали квалифицированную медицинскую помощь, после чего она была отпущена на амбулаторное лечение, - рассказали в прокуратуре Северной столицы.

Нападавшим оказался 26-летний мужчина. Сначала его задержали очевидцы, вызвали полицию и держали до тех пор, пока не приедет наряд.

Сейчас с парням проводят следственные действия. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.