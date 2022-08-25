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Общество25 августа 2022 10:47

Бастрыкин обещал лично осмотреть все исторические здания Петербурга, которым грозит снос

Также глава СК намерен встретиться с градозащитниками
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Бастрыкин собирается осмотреть все обсуждаемые объекты культурного наследия в Петербурге

Бастрыкин собирается осмотреть все обсуждаемые объекты культурного наследия в Петербурге

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин собирается лично осмотреть все исторические здания в Санкт-Петербурге, которым грозит снос. Также он собирается встретиться с градозащитниками, чтобы обсудить вопросы защиты построек, являющихся объектами культурного наследия. Об этом сообщили в следственном комитете.

- Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин в ближайшее время намерен лично осмотреть все объекты культурного наследия в Санкт-Петербурге, против сноса которых выступают градозащитники, - сообщил комитет.

Ранее Бастрыкин осмотрел исторический Дом Салтыковой на Большой Морской улице, который начали сносить. Председатель СК раскритиковал работу следствия и поручил организовать проверку. Добавим, что 25 августа суд Петербурга запретил снос здания.