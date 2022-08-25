Пациент выпал из окна Боткинской больницы в Петербурге

Пациент Боткинской больницы выпал из окна 3-го этажа Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге пациент Боткинской больницы выпал из окна. Инцидент произошел рано утром 25 августа 2022 года в здании инфекционной больницы, расположенной на Миргородской улице. Падал мужчина с высоты третьего этажа. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 46-летнего пациента больницы нашли под окнами здания Миргородской улице в половине седьмого часа утра. Он лежал на земле и его травмы говорили о том, что он упал с высоты, - рассказал источник.

Известно, что до того пациент находился в отделении на третьем этаже. Как именно и по какой причине произошло падение, пока что неизвестно.

Сам мужчина объяснить случившееся пока не может. У него сломаны пять ребер, два позвонка, нижняя челюсть и ключица, а также переломлены затылочные кости. Сейчас за его жизнь борются врачи реанимации.