Петербург установит в Мариуполе памятник Александру Невскому

В Мариуполе установят памятник Александру Невскому Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Санкт-Петербурга заявили, что установят в Мариуполе памятник Александру Невскому. Это станет еще один пунктом в плане восстановления города-побратима, которым занимаются строители из Северной столицы. Об этом 25 августа 2022 года сообщили в Смольном.

- Планируется установка памятника Александру Невскому и реконструкция художественной подсветки на ней, - пояснили в администрации Петербурга.

В программе восстановления Мариуполя на 2022 год 29 зданий. Из них три школы и три детских сада, которые откроются 1 сентября, две поликлиники, жилые дома, а также больницы. В будущем петербургские специалисты займутся парками, спортивными комплексами, театрами и гостиницами. В восстановительных работах задействовано более 2 тысяч человек.

- К началу отопительного сезона 2022-2023 годов планируется восстановить объекты жилой застройки. Работы на этих объектах ведутся в плановом режиме, - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.