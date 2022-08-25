Полиция задержала вымогателей, похитивших мужчину из машины в Ленинградской области

Полиция задержала подозреваемых в похищении мужчину из машины в Ленинградской области Фото: принтскрин видео.

Сотрудники полиции Ленинградской области нашли подозреваемых в похищении человека. 18 июля 2022 года в отделение МВД обратился 26-летний мужчина и рассказал, что рано утром, когда он ехал по делам, у дома 12 в поселке Новый Свет Гатчинского района, неизвестные люди перегородили ему дорогу и запихнули в другую машину.

- Выезд мужчине перегородил автомобиль "Киа", из которого вышли трое неизвестных. Они угрожали заявителю ножом, пересадили его в свою машину и увезли в кафе рядом со станцией метро "Парнас" в Петербурге, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

А кафе мужчину избивали, угрожали убийством и требовали от него и его родственников немедленно 310 тысяч рублей, а также в дальнейшем постоянный ежемесячный платеж по 50 тысяч рублей. Похищенный пообещал вымогателям деньги, после чего они его отпустили.

Мужчина сразу обратился в полицию. 24 августа сотрудники уголовного розыска задержали четырех подозреваемых. Всем от 31 до 36 лет. Возбуждено уголовное дело.