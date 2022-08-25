Нефтяную пленку заметили на Обводном канале в Петербурге

Нефть разлилась по Обводному каналу. Фото: vk.com/spb_today

Нефтяная пленка радужными разводами покрыла гладь Обводного канала утром 25 августа. Непорядок заметили местные жители, сняли инцидент на видео и опубликовали запись в соцсетях.

- Обводный канал покрыла маслянистая пленка. Солярка - нефтью воняет, - сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидцы происшествия.

На публикацию тут же обратили внимание в городском «Водоканале».

- Специалисты выехали на место для проведения обследования, - написала в комментариях под видео пресс-служба организации.

Но сами петербуржцы не нашли в новости о пятнах на воде ничего необычного. Это же Обводный канал, там всякое может быть: «Была бы новость, если бы пленка пропала», «Обводному хуже уже не будет».

А другие припомнили проект, по которому канал хотели засыпать и сделать из него многополосное шоссе.