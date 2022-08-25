Объем инвестиций в Ленобласть вырос на треть за полгода

Ленобласть привлекла за полгода 209 млрд рублей инвестиций. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Экономический блок правительства Ленинградской области отчитался от более чем 30-процентном росте инвестиций. За первые шесть месяцев 2022 года в регион пришло более 200 миллиардов рублей.

- Объем инвестиций вырос на 31,3%. В денежном выражении сумма составила 209,5 миллиардов рублей, - пишет online47.ru.

По словам губернатора региона Александра Дрозденко, несмотря на уход иностранных предприятий и громкие заявления, приток денег в Ленобласть продолжается. И даже интенсивнее, чем прежде.

По данным властей области, 77 процентов всех инвестиций сделали несколько крупных компаний. Кроме того, в регионе идет активное строительство жилья и инфраструктуры, что дает хороший суммарный эффект для экономики.