Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика25 августа 2022 12:36

Объем инвестиций в Ленобласть вырос на треть за полгода

В денежном выражении регион привлек более 200 миллиардов рублей
Анатолий ПЕТРОВСКИЙ
Ленобласть привлекла за полгода 209 млрд рублей инвестиций.

Ленобласть привлекла за полгода 209 млрд рублей инвестиций.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Экономический блок правительства Ленинградской области отчитался от более чем 30-процентном росте инвестиций. За первые шесть месяцев 2022 года в регион пришло более 200 миллиардов рублей.

- Объем инвестиций вырос на 31,3%. В денежном выражении сумма составила 209,5 миллиардов рублей, - пишет online47.ru.

По словам губернатора региона Александра Дрозденко, несмотря на уход иностранных предприятий и громкие заявления, приток денег в Ленобласть продолжается. И даже интенсивнее, чем прежде.

По данным властей области, 77 процентов всех инвестиций сделали несколько крупных компаний. Кроме того, в регионе идет активное строительство жилья и инфраструктуры, что дает хороший суммарный эффект для экономики.