Борщевиком заросло более 40 гектаров в парках Петербурга

Анатолий Повелий проверил ход выполнения работ по ликвидации борщевика в Красносельском районе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Злостный борщевик уже давно перебрался из областных полей в Санкт-Петербург. Горожане каждый год жалуются на появление опасного сорняка в парках и на газонах в городе. Так, 25 августа 2022 года вице-губернатор Анатолий Повелий отправился в Красносельский район, чтобы проверить уничтожение борщевика Сосновского в Полежаевском парке.

- Жители Петербурга справедливо выражают опасения по поводу распространения борщевика. Садово-парковые предприятия ведут плановую работу по его уничтожению во всех районах города, где есть очаги заражения, - рассказал Повелий.

По данным комитета по благоустройству, на территории парков и других зеленых насаждений города, борщевик в общей сложности занял 42 гектара.

В городе создано 29 специальных бригад для борьбы с сорняком. Его уничтожают с мая по октябрь, пока у растения вегетационный период. В основном борщевик косят, пропалывают и выкапывают, так как применение гербицидов запрещено вблизи водоемов и людных мест.