44 человека погибли на железной дороге в Петербурге и Ленобласти с начала года

78 несчастных случаев произошло на железной дороге с начала года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Больше сорока человек погибли в результате несчастных случаев на железной дороге в Петербурге и Ленинградской области с начала 2022 года. Пятерым их жертв не было и 18 лет. А всего за неполные восемь месяцев отмечено почти 80 ЧП с пострадавшими.

- На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области травмы на железнодорожной инфраструктуре получили 78 человек, в том числе 44 погибли. Пять из погибших — несовершеннолетние, - сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Основной причиной трагедий и ЧП стало пренебрежение правил поведения на объектах повышенной опасности, которыми являются участки путей, переезды и станции.

Чтобы сократить число инцидентов, на ж/д станцию вышли юные железнодорожники, которые напомнили пассажирам о личной безопасности.