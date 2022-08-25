Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия25 августа 2022 12:55

44 человека погибли на железной дороге в Петербурге и Ленобласти с начала года

Среди жертв - пятеро подростков
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
78 несчастных случаев произошло на железной дороге с начала года.

78 несчастных случаев произошло на железной дороге с начала года.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Больше сорока человек погибли в результате несчастных случаев на железной дороге в Петербурге и Ленинградской области с начала 2022 года. Пятерым их жертв не было и 18 лет. А всего за неполные восемь месяцев отмечено почти 80 ЧП с пострадавшими.

- На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области травмы на железнодорожной инфраструктуре получили 78 человек, в том числе 44 погибли. Пять из погибших — несовершеннолетние, - сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Основной причиной трагедий и ЧП стало пренебрежение правил поведения на объектах повышенной опасности, которыми являются участки путей, переезды и станции.

Чтобы сократить число инцидентов, на ж/д станцию вышли юные железнодорожники, которые напомнили пассажирам о личной безопасности.