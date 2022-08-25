Мужчину задержали за развращение девочки в Ленобласти

Мигрант соблазнил девочку из Всеволожского района в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области задержали мужчину за развращение девочки. 23-летний мигрант из Таджикистана осенью 2021 года соблазнил 14-летнюю девочку и перестал с ней. Об этом узнала мать подростка и обратилась в полицию. Об этом 25 августа 2022 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 16 ноября 2021 года в полицию Всеволожского района обратилась 39-летняя жительница поселка Кузьмоловский. Женщина рассказала, что ее дочь, которой сейчас 15 лет, прошлой осенью была совращена молодым мигрантом, - рассказал источник.

После заявления началась проверка и 3 мая следственный комитет возбудил уголовное дело.

Спустя еще почти четыре месяца подозреваемого задержали. Его поймали в аэропорту "Внуково" в Москве. Оказалось, что в России он находится нелегально. Сейчас мужчину уже доставили в Ленобласти и поместили в изолятор.