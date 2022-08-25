МЧС предупредило о возвращении жары в 31 градус в Ленинградской области в выходные

МЧС предупредило о возвращении жары в 31 градус в Ленинградской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Лето подходит к завершению, но практически до самого конца погода в Ленинградской области стоит очень хорошая. 25 августа зной немного спал, прошли дожди и грозы. Но в выходные в регион снова вернется жара под 31 градус. Об этом сообщили в МЧС области.

- 27-28 августа ожидается повышение температуры воздуха до плюс 31 градуса, - сообщили в МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Пятница же будет более комфортной. В ночь на 26 августа в Ленинградской области пройдут кратковременные дожди, в которых районах даже будут сверкать грозовые молнии. После этого опустится туман, который простоит до утра. Температура воздуха при этого в пределах 11-16 градусов тепла. Днем потеплеет до плюс 21-26 градусов.