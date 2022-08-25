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Общество25 августа 2022 13:51

Жители Петербурга подали новый коллективный иск против реновации

Его зарегистрировал Горсуд
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Жители хрущевок подали второй иск о реновации.

Жители хрущевок подали второй иск о реновации.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Второй иск против нового закона о реновации подали в суд жители Петербурга. Иск коллективный, претензии к губернатору города на Неве выдвинули четыре женщины. Они требуют признать недействующим последнюю редакцию закона о комплексном развитии территорий, в котором идет речь о сносе хрущевок и переселении из жителей в другие дома.

- Это новое административное исковое заявление, зарегистрированное сегодня, - сообщает Объединенная пресс-служба судов.

А к прошлому иску, поданному 17 августа, тем временем успели присоединиться еще пять жителей Петербурга. Даты рассмотрения исков по существу пока не называются.

Напомним, что основной претензией жители хрущевок называют отсутствие в законе четко прописанных границ, в рамках которых можно переселять людей. Горожане опасаются переезда на выселки, в условные Шушары, и требуют вписать в закон норму о выдаче нового жилья в том же муниципальном образовании или хотя бы районе Петербурга.