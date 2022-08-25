Двух обмороженных альпинисток спасают в петербургском НИИ имени Джанелидзе

В НИИ Джанелидзе спасают альпинисток с обморожениями. Фото: Олег ЗОЛОТО

Двух альпинисток в обморожениями спасают врачи петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Известно, что пациентки никак не связаны между собой и пострадали при восхождении на разных многотысячниках.

- Да, у нас есть такие пациентки. Они поступили к нам некоторое время назад. Раскрывать подробности не можем, так как это врачебная тайна, но поступили они по отдельности. Сейчас состояние женщин удовлетворительное, угрозы жизни нет. Все с ними будет в порядке, - рассказали «КП-Петербург» в НИИ.

По данным источника «Комсомолки», травмы альпинисток оценивались на состояние средней тяжести. Как минимум одна из них пострадала в Кабардино-Балкарии при восхождении на Эльбрус.