Укус карликовой собаки за попу 14-летнего мальчика суд Петербурга оценил в 20 тысяч рублей

Суд взыскал 20 тысяч с хозяйки собачки, укусившей соседа за попу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Зеленогорский районный суд вынес решение по делу о укусе карликовой собаки, которая впилась зубами в ягодицу 14-летнему жителю поселка Репино. Инцидент произошел минувшей зимой в частном секторе, где живут весьма обеспеченные люди. Обидчиком подростка оказалась маленькая пушистая собачка породы Вольфшпиц.

- 11 февраля собака соседей перелезла по сугробу через забор, разделяющий участки, и набросилась на потерпевшего, вцепившись в рукав куртки. Испугавшись, мальчик стал кричать и прыгнул в сугроб с целью защитить руки и лицо. Собака подбежала и укусила его за правую ягодицу, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Родители отвезли ребенка в травмпункт, где укус документально зафиксировали. Позднее экспертиза посчитала укус за попу легким вредом здоровью.

В отношении владелицы пушистой собачки был подан иск о компенсации морального вреда на 100 тысяч рублей. Но суд уменьшил ее в пять раз, присудив потерпевшему 20 тысяч рублей.