Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия25 августа 2022 15:06

Глава СК поручил разобраться с избиением школьницы и нападением с ножом на 13-летнюю девочку в Петербурге

Оба инцидента поставлены на особый контроль
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Глава СК взял на контроль два ЧП с подростками в Петербурге.

Глава СК взял на контроль два ЧП с подростками в Петербурге.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться с двумя инцидентами в Петербурге, в которых пострадали две несовершеннолетние девочки. Одну школьницу избили ее подружки, а вторую полоснул ножом неадекватный парень.

- 24 августа около одного из домов по Разводной улице в Петергофе 26-летний местный житель из хулиганских побуждений ударил ножом девочку, причинив ей резаную рану, - сообщает пресс-служба СК.

По счастью, раны были неглубокими и вред здоровью оказался легким. Тем не менее, по факту нападения неадеквата было возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия, что предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

Второй эпизод произошел на Меньшиковском проспекте Петербурга. Сверстницы жестоко избили на площадке 12-летнюю девочку, которая посмела надеть такую же кофту, как у подруги.

Расследование обоих эпизодов поставлен на личный контроль главы СК.