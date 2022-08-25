Спрос на фитнес-тренеров и учителей растет в Петербурге к началу осени

С приходом осени растет спрос на тренеров по фитнесу. Фото: Артем КИЛЬКИН

Лето заканчивается, а с ним меняется и структура спроса на рабочую силу. О том, какие вакансии будут самыми востребованными нынешней осенью, петербуржцам рассказали эксперты рынка труда. За основу было взято количество опубликованных вакансий на сайте поиска работы hh.ru.

- Динамика вакансий по итогам августа показывает традиционный и сезонный рост спроса на на работников сферы науки и образования, а также репетиторов и воспитателей: +5,6 % новых вакансий за последнюю неделю, - говорится в исследовании.

Кроме учителей к осени все больше требуются фитнес-тренеры. Вернувшиеся из отпуска люди начинают приводить себя в форму и переключаются с отдыха на природе к походам в тренировочный зал.

Далее по росту спроса идут профессионалы индустрии красоты, а также сферы транспорта и рабочего персонала. Ищут домашний персонал, продавцов, кассиров и менеджеров. Повысилось предложение и в области искусства с масс-медиа.